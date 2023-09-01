Apple откажется от общения с пользователями через соцсети

Компания намерена упразднить соответствующие должности, что затронет более 150 сотрудников. Однако им будет предложено перейти на телефонную поддержку.

Начиная с 1 октября, пользователи, обращающиеся за помощью в соцсетях, будут получать автоматические сообщения с указанием других каналов для решения своих проблем. Комментарии в разделе YouTube также не будут больше модерироваться сотрудниками Apple.

Неясно, почему Apple приняла такое решение. Возможно, компания стремится сократить расходы, особенно после того, как стоимость API на платформе X возросла.

Также это может быть связано с неэффективностью этих платформ для технической поддержки. Стоит отметить, что Apple не единственная в своём начинании: ранее Sony и Netflix также прекратили предоставление поддержки через социальные сети.