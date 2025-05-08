Apple откажется от сделки с Google ради ИИ

Кью отметил, что пользователи все чаще выбирают искусственный интеллект (ИИ) вместо традиционного поиска. Например, в апреле число запросов через Google на устройствах Apple снизилось впервые. Компания планирует перестроить браузер Safari, интегрировав в него ИИ-сервисы, такие как ChatGPT, Claude и Perplexity. Эти платформы могут стать альтернативами Google, хотя пока Google остается приоритетным партнером. Apple также сотрудничает с другими поисковиками, но их вклад в доходы компании меньше.

Сделка с Google приносит Apple значительную часть выручки от сервисов — в марте этот сегмент принес рекордные 26,6 миллиарда долларов. Однако если суд признает соглашение с Google антиконкурентным, Apple рискует потерять этот доход. Кью признал, что такой исход вызывает у него беспокойство, но подчеркнул, что новые ИИ-технологии открывают перспективы. Например, Apple уже использует ChatGPT в Siri и планирует добавить Google Gemini.