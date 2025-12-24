Apple откроет iOS для сторонних магазинов приложений в Бразилии

Согласно условиям, пользователи в Бразилии смогут устанавливать приложения не только из официального App Store. Также станут доступны сторонние способы оплаты внутри программ и ссылки на внешние сайты для транзакций.

Apple заявила, что внесёт изменения для выполнения требований регулятора, но предупредила, что это создаст дополнительные риски для безопасности и конфиденциальности пользователей.

Соглашение будет действовать три года после вступления новых правил в силу. У компании есть 105 дней на внедрение изменений. В случае нарушения договорённостей Apple может быть оштрафована на сумму около 27 млн долларов.