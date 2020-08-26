Apple откроет первый магазин на воде

Первый магазин Apple на воде будет открыт в Сингапуре под названием Apple’s Marina Bay Sands Retail Store. Дизайн грядущего точки будет футуристичным. Так, сам фасад будет оснащен панелями из стекла с применением неоновых световых линий. В середине магазина расположат знаменитый логотип компании в красном цвете.

”Apple Marina Bay Sands станет сердцем творчества, местом, которое мы создали для вас, чтобы вы могли выразить свои идеи и увлечения. Это будет место, где вы сможете исследовать, общаться и создавать что-то новое. Нам не терпится увидеть, куда приведет вас ваше воображение”, - поделились представители Apple на официальном сайте компании.