Apple открыла в Китае колоссальных размеров лабораторию

Объект располагается в городе Шэньчжэне, входящем в регион Большого залива, в который также входят Гонконг, Макао и девять городов провинции Гуандун.

Когда всё будет готово Apple пригласит на работу в лабораторию тысячи и местных, и зарубежных специалистов. Причиной такого шага Apple, при официальных заявлениях о диверсификации китайского производства, специалисты считают нарастающую конкуренцию со стороны китайского вендора — Huawei. Согласно отчёту аналитической компании CINNO, в августе 2024 года продажи электроники Huawei на внутрикитайском рынке превысили продажи продуктов Apple.

Для сохранения своего влияния компании необходимы свежие силы и решения. В связи с этим ранее Apple также открыла в Китае лаборатории, расположенные в Пекине, Шанхае, Сучжоу и Шэньчжэне.