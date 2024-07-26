Apple открыла в Китае новую площадку, для теста своих устройств в экстремальных условиях

Эта лаборатория нужна компании для тестирования своих устройств в экстремальных условиях. Таким образом Apple сможет улучшить проверку надежности и качества продукции, включая iPhone, iPad и Apple Vision Pro.

Лаборатория будет испытывать новые материалы и технологии, чтобы гарантировать их стойкость к физическим нагрузкам и экстремальным температурам. Открытие совпадает с подготовкой к выпуску iPhone 16 этой осенью.

Выбор Шэньчжэня обусловлен его близостью к основным поставщикам Apple. Несмотря на расширение производства в других странах, Китай остается важным производственным центром для компании.

Главный операционный директор Apple Джефф Уильямс недавно посетил Шэньчжэнь для обсуждения инвестиций и сотрудничества. Он подчеркнул значимость этого региона для стратегии Apple.