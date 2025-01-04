Apple отложила использование 2-нм чипов для iPhone 17 Pro

По данным источников, пробное производство 2-нм чипов в Тайване показало недостаточную производительность. Уровень выхода годных чипов составил всего 60%, что означает, что 40% продукции оказалось бракованной. Учитывая, что стоимость одного полупроводникового пласта достигает $ 30,000, такие показатели делают массовое производство нецелесообразным для Apple.

Решение отложить внедрение 2-нм технологии означает, что пользователи iPhone 17 Pro не увидят значительного прироста производительности по сравнению с текущими моделями. Однако ожидается, что в 2026 году 2-нм чипы будут использованы в iPhone 18 Pro, предоставив прирост производительности до 15% при сохранении того же уровня энергопотребления.