Apple отложила модернизацию Vision Pro ради разработки ИИ-очков

Компания работает как минимум над двумя моделями очков. Первая, N50, будет подключаться к iPhone и не получит собственного дисплея. Её выпуск ожидается уже в следующем году. Вторая версия будет с дисплеем. Первоначально её планировали выпустить в 2028 году, но Apple теперь ускоряет разработку.

Разработка очков с ИИ стала приоритетом для технологических компаний, которые видят в них потенциальную альтернативу смартфонам. Apple делает ставку на голосовое управление и ИИ, хотя в этих областях у компании были задержки, включая медленный запуск платформы Apple Intelligence и обновлений Siri. Планируется, что обновлённый Siri поможет управлять очками, колонками, дисплеями и камерами.