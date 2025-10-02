Apple отложила модернизацию Vision Pro ради разработки ИИ-очков

Опубликовано 02 октября 2025, 22:301 мин.
Apple отложила модернизацию Vision Pro ради разработки ИИ-очковВ двух моделях
Apple решила отложить планируемое обновление гарнитуры Vision Pro, чтобы сосредоточить ресурсы на разработке умных очков с искусственным интеллектом (ИИ). Ранее компания готовила более лёгкую и доступную версию гарнитуры под кодовым названием N100, запланированную к выпуску в 2027 году. Теперь сотрудников этого проекта перевели на ускоренную работу над очками.
Компания работает как минимум над двумя моделями очков. Первая, N50, будет подключаться к iPhone и не получит собственного дисплея. Её выпуск ожидается уже в следующем году. Вторая версия будет с дисплеем. Первоначально её планировали выпустить в 2028 году, но Apple теперь ускоряет разработку.
Разработка очков с ИИ стала приоритетом для технологических компаний, которые видят в них потенциальную альтернативу смартфонам. Apple делает ставку на голосовое управление и ИИ, хотя в этих областях у компании были задержки, включая медленный запуск платформы Apple Intelligence и обновлений Siri. Планируется, что обновлённый Siri поможет управлять очками, колонками, дисплеями и камерами.