Apple отложила новые функции ИИ в iOS 19, включая обновление Siri

Одной из главных новинок должна была стать новая версия Siri, использующая модели большого языка (LLM), которая обещала более разговорный и гибкий стиль общения. Однако, как сообщил аналитик Марк Гурман, разработка этой функции отстает от графика. Siri с LLM, как ожидается, появится в iOS 20, а не в iOS 19, как планировалось ранее. Таким образом, презентация обновленной Siri на WWDC в этом году не состоится.

Apple сталкивается с трудностями в попытке догнать конкурентов, таких как ChatGPT с генеративным ИИ. Тем не менее, несмотря на отложенный запуск крупных нововведений, Siri в iOS 19 получит некоторые улучшения. Прогнозируется, что голосовой ассистент сможет справляться с более сложными запросами, что повысит его функциональность, пока не выйдет полноценная версия с моделью LLM.