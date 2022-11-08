Apple отложила выпуск своих первых AR/VR-очков из-за... проблем с дизайном

Но судя по свежим данным, ситуация куда хуже, чем предполагалось. Свежие утечки гласят, что Apple приняла решение перенести релиз долгожданной новинки на несколько лет — с 2023-го на 2025-й или даже 2026-й.

Самое интересное — это причина, по которой корпорация решила прибегнуть к переносу. По словам инсайдеров, купертиновцы столкнулись со «сложностями дизайна». Причём никаких дополнительных подробностей раскрыто не было — неизвестно, речь идёт об эстетической стороне вопроса или же о техническом дизайне.

Напомним, что недавно свой новейший шлем представила компания Oculus — Oculus Quest Pro. Его цена составляет 1499 долларов, что более чем на 1000 долларов больше, чем у Quest 2, вышедшего в 2020 году.