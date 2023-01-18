Наука и технологии
10:11, 18 января 2023
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Apple отложит выход своей VR/AR-гарнитуры ради выпуска более дешёвой модели

Чёрт ногу сломит с этими планами яблочной корпорации

Источники Bloomberg заявили, что Apple отложила на неопределенный срок разработку своих первых премиальных VR/AR-очков.

Apple отложит выход своей VR/AR-гарнитуры ради выпуска более дешёвой модели

Фото: Daily Mail

Изначально ожидалось, что устройство появится через несколько лет после дебюта гарнитуры смешанной реальности от Apple. Вместо этого купертиновцы решили сосредоточиться на создании более дешёвой версии своего VR/AR-шлема.

Сообщается, что удешевления производства девайса, компания намерена использовать экономичные компоненты, используемые в iPhone.

Ожидается, что «бюджетная» модель будет представлена либо в 2024, либо в 2025 году. Подобные задержки с релизом связаны с техническими проблемами, с которыми столкнулась компания.

Отметим, что изначально источники заявляли о дебюте AR-очков Apple в 2023 году. Но затем, якобы, компания отложила запуск до 2025 года.

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