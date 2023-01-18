Apple отложит выход своей VR/AR-гарнитуры ради выпуска более дешёвой модели

Изначально ожидалось, что устройство появится через несколько лет после дебюта гарнитуры смешанной реальности от Apple. Вместо этого купертиновцы решили сосредоточиться на создании более дешёвой версии своего VR/AR-шлема.

Сообщается, что удешевления производства девайса, компания намерена использовать экономичные компоненты, используемые в iPhone.

Ожидается, что «бюджетная» модель будет представлена либо в 2024, либо в 2025 году. Подобные задержки с релизом связаны с техническими проблемами, с которыми столкнулась компания.

Отметим, что изначально источники заявляли о дебюте AR-очков Apple в 2023 году. Но затем, якобы, компания отложила запуск до 2025 года.