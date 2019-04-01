Apple отмечает 43 года

1 апреля знаменательно не только «Днём дурака». В этот день 43 года была основана компания Apple. Да, Apple учредили 1 апреля 1976 года.

Основателями стали Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн. В этот день молодые предприниматели зарегистрировали компанию под названием Apple Computer. Первым продуктом новой фирмы стал тот самый компьютер, выпущенный под названием Apple I.

С тех про компания прошла путь от стартапа в гараже до самой дорогой в мире IT-корпорации. В 76 году Apple базировалась в гараже-пристройке дома родителей Стива Джобса, а теперь новая штаб-квартира Apple Park занимает более 70 гектаров.