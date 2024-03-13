Apple отменила новые часы Watch Ultra с передовым MicroLED-экраном

Согласно заявлению компании Kulicke & Soffa, одного из ключевых поставщиков Apple, «стратегический клиент» (читай: Apple) отменил проект, связанный с «передовым дисплеем».

Аналитик Минг-Чи Куо считает, что Apple вообще отменила проект MicroLED Apple Watch.

Другие источники, такие как Марк Гурман из Bloomberg и DigiTimes, не так категоричны. Они полагают, что Apple ищет альтернативных поставщиков. В любом случае, выпуск MicroLED Apple Watch Ultra, скорее всего, задержится на несколько лет.

Почему это важно?