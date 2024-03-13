Apple отменила новые часы Watch Ultra с передовым MicroLED-экраном

Опубликовано 13 марта 2024, 08:14
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Apple отменила новые часы Watch Ultra с передовым MicroLED-экраномОб этом говорят последние утечки
Похоже, Apple столкнулась с серьезными препятствиями на пути к выпуску своих долгожданных часов Watch Ultra с MicroLED-экраном.
Согласно заявлению компании Kulicke & Soffa, одного из ключевых поставщиков Apple, «стратегический клиент» (читай: Apple) отменил проект, связанный с «передовым дисплеем».
Аналитик Минг-Чи Куо считает, что Apple вообще отменила проект MicroLED Apple Watch.
Другие источники, такие как Марк Гурман из Bloomberg и DigiTimes, не так категоричны. Они полагают, что Apple ищет альтернативных поставщиков. В любом случае, выпуск MicroLED Apple Watch Ultra, скорее всего, задержится на несколько лет.
Почему это важно?
- MicroLED-дисплеи считаются будущим дисплейных технологий. Они ярче, контрастнее и энергоэффективнее, чем OLED-дисплеи.
- Apple Watch Ultra позиционируются как премиальные часы, которые будут конкурировать с другими high-end устройствами, такими как Garmin Fenix.