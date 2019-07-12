Apple отменила свою главную разработку последних лет

За последние месяцы сразу несколько источников сообщили, что Apple работает над собственным проектом очков дополненной реальности. В числе инсайдеров были такие громкие имена как Минг Чи Куо и журналист издания Bloomberg Марк Гурман. Однако портал DigiTimes, после анализа имеющихся данных, пришел к выводу, что команда, работавшая над проектом, была расформирована еще в мае этого года. Связано такое решение Apple с отставкой дизайнера Ави Бар-Зеева, который возглавлял команду AR-очков, а до перехода в компанию работал над созданием HoloLens в Microsoft.

Напомним, что в марте Куо рассказал, что AR-очки от Apple приближаются к стадии производства и могут быть выпущены уже в 2020 году.