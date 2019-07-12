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Apple отменила свою главную разработку последних лет

Теперь очки дополненной реальности от компании вряд ли выйдут к 2020 году
По всей видимости, Apple столкнулась с некоторыми проблемами при разработке своих очков дополненной реальности. Так, согласно последнему отчету DigiTimes, компания временно “остановила” разработку нового продукта.

За последние месяцы сразу несколько источников сообщили, что Apple работает над собственным проектом очков дополненной реальности. В числе инсайдеров были такие громкие имена как Минг Чи Куо и журналист издания Bloomberg Марк Гурман. Однако портал DigiTimes, после анализа имеющихся данных, пришел к выводу, что команда, работавшая над проектом, была расформирована еще в мае этого года. Связано такое решение Apple с отставкой дизайнера Ави Бар-Зеева, который возглавлял команду AR-очков, а до перехода в компанию работал над созданием HoloLens в Microsoft.

Напомним, что в марте Куо рассказал, что AR-очки от Apple приближаются к стадии производства и могут быть выпущены уже в 2020 году.

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