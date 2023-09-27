Apple отменила удешевлённую версию AR-шлема Vision Pro

Данная информация была раскрыта аналитиком Минг-Чи Куо. Подробности о причинах такого решения и возможных последствиях для потребителей пока неизвестны.

Apple Vision Pro, как ожидалось, станет одним из ключевых продуктов компании в сегменте дополненной реальности. Отказ от создания бюджетной версии может повлиять на её стратегию в данном направлении и её позиционирование на рынке.

Остаётся открытым вопрос, каким будет следующий шаг Apple в развитии своих AR-продуктов и как это отразится на конечных потребителях.

Напомним, что релиз анонсированной модели намечен уже на начало 2024 года.