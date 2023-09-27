Apple отменила удешевлённую версию AR-шлема Vision Pro

18:39, 27 сентября 2023
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Apple отменила удешевлённую версию AR-шлема Vision ProЖдём возрождения проекта из пепла?
Apple, известная своими инновационными продуктами, решила отказаться от планов по производству более доступной версии своего гарнитуры Apple Vision Pro.
Данная информация была раскрыта аналитиком Минг-Чи Куо. Подробности о причинах такого решения и возможных последствиях для потребителей пока неизвестны.
Apple Vision Pro, как ожидалось, станет одним из ключевых продуктов компании в сегменте дополненной реальности. Отказ от создания бюджетной версии может повлиять на её стратегию в данном направлении и её позиционирование на рынке.
Остаётся открытым вопрос, каким будет следующий шаг Apple в развитии своих AR-продуктов и как это отразится на конечных потребителях.
Напомним, что релиз анонсированной модели намечен уже на начало 2024 года.