Apple ответит в суде за взорвавшийся iPhone

После случившегося мужчина направил обращение в Apple, однако представители компании так и не отреагировали на него. Спустя практически два года мужчина решил вновь вернутся к решению этой проблемы, но на этот раз через суд. В результате его иск объединили с другим инцидентом, в результате которого мужчина столкнулся с ожогом запястья из-за Apple Watch.

Отмечается, что суд предполагает осуществление экспертизы, которая позволит выяснить, что именно привело к возгоранию устройства. Также ситуацию прокомментировали и представители Apple, которые сообщили, что проведут собственное расследование инцидентов.