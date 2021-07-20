Apple Pay впервые начала поддерживать российскую платёжную систему «Мир»

На сегодняшний день в числе «поддерживаемых» банков числятся Сбер, ВТБ, Россельхозбанк, Почта банк, Тинькофф и т.д, сообщают Ведомости со ссылкой на вице-президента Apple по Apple Pay Дженнифер Бейли.

По данным издания, прямо сейчас эти банки обслуживают более 80% от общего числа выпущенных карт «Мир», при этом на долю одного лишь Сбера приходится порядка 50%.

Стоит отметить, что сама платёжная система дебютировала в 2014 году. При этом Apple Pay появился в России в конце 2016 года. В то же время уже в 2017 году наша страна вышла на первое место в Европе по количеству банков, которые поддерживают платёжный сервис Apple.