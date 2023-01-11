Apple перейдёт на дисплеи собственного производства уже в 2024 году

Самое интересное во всём этом, что производством новых дисплеем будет заниматься сама Apple. Их Micro LED технология будет похожа на OLED, но при этом будет иметь более высокий уровень яркости и более насыщенные цвета.

В докладе Bloomberg также упоминается, что переход на дисплеи собственного производства является частью плана Apple по снижению зависимости от таких партнёров, как Samsung и LG.

Ранее, напомним, в Сети также появилась информация о планах компании отказаться от других партнёров, таких как Qualcomm и Broadcom, в пользу собственных сотовых модемов, чипов Bluetooth и Wi-Fi.