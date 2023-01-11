Apple перейдёт на дисплеи собственного производства уже в 2024 году

Apple перейдёт на дисплеи собственного производства уже в 2024 годуВсё идёт к полному внутреннему производству компании
Наши коллеги из Bloomberg выяснили, что Apple разрабатывает новые модели Apple Watch с более яркими дисплеями на основе Micro LED. Компания готовится заменить дисплеи в «самых дорогих» моделях часов уже к концу 2024 года.
Фото: ZDNet
Самое интересное во всём этом, что производством новых дисплеем будет заниматься сама Apple. Их Micro LED технология будет похожа на OLED, но при этом будет иметь более высокий уровень яркости и более насыщенные цвета.
В докладе Bloomberg также упоминается, что переход на дисплеи собственного производства является частью плана Apple по снижению зависимости от таких партнёров, как Samsung и LG.
Ранее, напомним, в Сети также появилась информация о планах компании отказаться от других партнёров, таких как Qualcomm и Broadcom, в пользу собственных сотовых модемов, чипов Bluetooth и Wi-Fi.