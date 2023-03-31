Apple перенесла анонс своей AR/VR-гарнитуры из-за страха непопулярности новинки

По словам Куо, есть ряд причин, лежащих в основе решения Apple. В том числе экономический спад на рынке, компромиссы в характеристиках оборудования, масса устройства, готовность экосистемы и приложений гарнитуры, а также высокая цена гаджета — от 3 до 4 тыс долларов или даже выше.

Аналитик отметил, что Apple «не очень оптимистична» относительно возможности создания «момента iPhone» с помощью новой гарнитуры. Ранее генеральный директор Apple Тим Кук и сам Куо заявляли, что гарнитура смешанной реальности должна заменить iPhone в течение 10 лет.

Сообщается, что массовое производство устройства перенесено на середину-конец III квартала 2023 года. Это создает неопределённость относительно его появления на WWDC 2023. Задержка также снижает прогнозы поставок гарнитуры на 2023 год до 200-300 тыс единиц, вместо ранее ожидаемых 500 тыс.