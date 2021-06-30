Apple перенесла выход новых устройств на конец 2021 года

Речь в первую очередь идёт о долгожданных AirPods 3 и MacBook Pro 14” и 16”, пишет 9to5Mac. При этом инсайдеры не сообщили дополнительных подробностей о том, чего ждать от новых устройств — ни характеристик, ни каких-то ключевых особенностей.

Отметим, что более ранние утечки гласили, что AirPods 3 получат дизайн AirPods Pro, но лишатся активного шумоподавления и амбушюр. Что же до новых MacBook Pro, то им приписывают возвращение магнитной зарядки MagSafe, а также ряда «пропавших» ранее портов: HMDI, SD-картридера, возможно даже USB-A.