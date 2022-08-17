Apple перенесёт производство MacBook и Apple Watch в новую страну

Сообщается, что там компания будет собирать Apple Watch и компьютеры Mac. Займётся этим партнёр компании Luxshare. Пока что речь идёт о пробной партии.

Ранее компания уже выпускала часть своей техники в этой стране. Например, некоторые модели iPad и AirPods.

Напомним, что уже совсем скоро, в сентябре, Apple проведёт масштабное мероприятие. На нём нас ждёт анонс сразу нескольких новых продуктов: iPhone 14, iPad 10 и Apple Watch Series 8. Судя по последним утечкам от инсайдеров, все три устройства получат совершенно новый дизайн, отличающийся от предшественников.