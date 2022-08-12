Apple перешла в режим экономии

Так, например, корпорация резко перестала тратить огромные суммы на приобретение различных стартапов и IT-фирм. По данным журналистов, в 2021 и 2022 годах Apple потратила на приобретение компаний около 200 млн долларов. Для сравнения, только в 2020-м эта сумма достигала 1,5 млрд долларов.

Например, раньше Apple могла покупать по одному новому стартапу каждые несколько недель. Теперь же ситуация разительно отличается.

Особенно интересно наблюдать подобное на фоне крупных покупок той же Microsoft. Она, напомним, совсем недавно анонсировала покупку Activision Blizzard примерно за 69 млрд долларов. Да и Google с Amazon потратились на покупки: поисковый гигант приобрёл Mandiant за 5,4 млрд долларов, а интернет-магазин намерена купить iRobot за 1,65 млрд долларов.