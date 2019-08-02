Apple перестала шпионить за пользователями при помощи Siri

И хоть подрядчики и имели доступ лишь к менее, чем 1% фрагментов с голосами пользователей, да еще и длиной всего в несколько секунд, информация о прослушке людьми крайне сильно возмутила людей, использующих технику Apple. И это несмотря на то, что работа по прослушиванию диалогов с Siri значительно повышала качество распознавания голоса умным голосовым помощником компании.

Что интересно, в условиях использования “Алисы” от “Яндекса” также имеется пункт об обработке голосовых данных. И тоже в обезличенном виде. Что касательно Apple, то до конца не ясно, каким образом компания планирует в дальнейшем развивать понимание человеческого голоса в Siri.