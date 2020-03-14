Apple переведет ежегодную конференцию в режим онлайн из-за коронавируса

”В июне этого года WWDC20 предлагает миллионам талантливых и креативных разработчиков со всего мира получить совершенно новый опыт в онлайн-сфере”, - поделились представители американской компании на своем официальном сайте.

По данным издания The Verge, на переход в онлайн-режим компанию сподвигла текущая эпидемиологическая обстановка в мире. Так, по словам отдела маркетинга Apple Фила Шиллера, дело действительно в актуальной “ситуации в сфере здравоохранения”. Также он отметил, что в скором времени будут оглашена более подробная информация.