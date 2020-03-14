Наука и технологии
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Apple переведет ежегодную конференцию в режим онлайн из-за коронавируса
Речь о WWDC
Напомним, что в связи с вспыхнувшей эпидемией пневмонии нового типа отменились сразу несколько крупнейших мероприятий, в числе которых E3, MWC 2020 и многие другие. А Apple, в свою очередь, из-за коронавируса переведет ежегодную конференцию WWDC в режим онлайн.
”В июне этого года WWDC20 предлагает миллионам талантливых и креативных разработчиков со всего мира получить совершенно новый опыт в онлайн-сфере”, - поделились представители американской компании на своем официальном сайте.
По данным издания The Verge, на переход в онлайн-режим компанию сподвигла текущая эпидемиологическая обстановка в мире. Так, по словам отдела маркетинга Apple Фила Шиллера, дело действительно в актуальной “ситуации в сфере здравоохранения”. Также он отметил, что в скором времени будут оглашена более подробная информация.