Apple первой в мире выпустит смартфоны и компьютеры на процессорах нового поколения

Опубликовано 26 января 2024, 06:35
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Apple первой в мире выпустит смартфоны и компьютеры на процессорах нового поколенияА вот это почетно
Apple станет первой компанией, которая получит чипы, изготовленные на новейшем 2-нанометровом процессе от TSMC, сообщает DigiTimes.
Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Apple с производителем полупроводников. Новые чипы будут использоваться в будущих моделях смартфонов и компьютеров компании.
2-нанометровый процесс обещает значительные улучшения в мощности и энергоэффективности по сравнению с текущими чипами. Это позволит яблочной корпорации создавать еще более технологичные устройства.
Отметим, что получение права первенства в данном вопросе подчеркивает стремление Apple к инновациям и лидерству в области технологий. Несмотря на все шутки о том, что iPhone последние лет пять получает лишь новые цвета и минимальные доработки «железа»,