Apple первой в мире выпустит смартфоны и компьютеры на процессорах нового поколения

Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Apple с производителем полупроводников. Новые чипы будут использоваться в будущих моделях смартфонов и компьютеров компании.

2-нанометровый процесс обещает значительные улучшения в мощности и энергоэффективности по сравнению с текущими чипами. Это позволит яблочной корпорации создавать еще более технологичные устройства.

Отметим, что получение права первенства в данном вопросе подчеркивает стремление Apple к инновациям и лидерству в области технологий. Несмотря на все шутки о том, что iPhone последние лет пять получает лишь новые цвета и минимальные доработки «железа»,