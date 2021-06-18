Apple планировала открыть собственную клинику

Согласно данным источников, кодовое название соответствующего проекта Casper. Известно, что компания хотела открыть сеть клиник со своими специалистами — Apple Doctors. Помимо прочего отмечается, что Apple даже успела выкупить клиники, которые обслуживали ее сотрудников, и сформировать собственную команду специалистов.

Первую клинику под своим брендом Apple рассчитывала открыть еще в далеком 2016 году, однако этого так и не произошло, что объясняется внутренними конфликтами и тем, что некоторые сотрудники не разделяли концепцию проекта из-за бессистемности собираемых данных. В то же время, Apple не хоронила данный проект окончательно, поэтому, возможно, в будущем нас ждет открытие первой клиники известного производителя техники.