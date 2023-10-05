Apple планировала сделать защищающий от слежки поисковик DuckDuckGo основным для Safari в режиме «Инкогнито»

Однако недавно стало известно о том, что в определённый момент купертиновцы рассматривали идею замены поисковика.

Судя по рассекреченным стенограммам переговоров между главой DuckDuckGo Габриэлем Вайнбергом и вице-президентом Apple Джоном Джаннандреа, в 2018 и 2020 годах обе компании активно обсуждали возможность интеграции DuckDuckGo в приватный режим Safari.

Напомним, что DuckDuckGo известен своим фокусом на конфиденциальность пользователей. Несмотря на многочисленные переговоры, сделка так и не была заключена.

Основной причиной стало партнёрство DuckDuckGo с Bing, что вызвало опасения у Apple по поводу возможного сбора пользовательских данных со стороны Microsoft.