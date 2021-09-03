Apple планирует добавить в грядущие «умные» часы возможность определять диабет

Наука и технологии
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Apple планирует добавить в грядущие «умные» часы возможность определять диабетИ давление
Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором раскрываются некоторые подробности о планах Apple на грядущие “умные” часы. Выяснилось, что компания планирует добавить в них сразу несколько функций для отслеживания состояния здоровья.
Так, согласно данным источников, в будущем гаджете может появиться термометр, который помимо измерения температуры тела также будет полезен для мониторинга цикла овуляции у женщин. Планируется и интеграция тонометра для измерения артериального давления. Причем в отличии от стандартных приборов, для измерения данного показателя скорость волн сердцебиения через артерии будет происходит посредством датчиков.
Помимо прочего Apple рассматривает возможность добавления в часы возможности выявления остановки дыхания во сне с помощью датчика кислорода в крови, а также определения диабета. Источники отмечают, что на данный момент все эти функции лишь рассматриваются, и не обязательно появятся в новом поколении часов.