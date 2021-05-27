Apple планирует запустить связанный с криптовалютой проект

Так, выяснилось, что Apple Wallets, Payments и Commerce (WPC) находятся в поисках менеджера по развитию бизнеса в сегменте альтернативных платежей.

“Нам нужна ваша помощь в формировании партнёрских отношений и коммерческих моделей, определении парадигм реализации, определении ключевых игроков и управлении отношениями со стратегическими альтернативными платёжными партнёрами. Эта должность будет отвечать за непрерывное развитие бизнеса, включая поиск партнеров, ведение переговоров и заключение коммерческих соглашений, а также запуск новых программ.”, — сообщается в вакансии.

От кандидатов ждут опыта в работе с альтернативными поставщиками платежей, в числе которых цифровые кошельки, BNPL, Fast Payments, криптовалюта и другие.