Apple подала апелляцию на требование ЕС открыть iOS для конкурентов

ЕС в марте выдвинул рекомендации Apple, как именно она должна облегчить взаимодействие iOS с устройствами и приложениями других производителей — от наушников до очков виртуальной реальности. Одно из ключевых требований — предоставить сторонним разработчикам доступ к частям операционной системы, которые обычно закрыты для посторонних, например, чтобы уведомления с iPhone могли отображаться на устройствах конкурентов.

Компания подала апелляцию в общий суд Европейского союза в Люксембурге 30 мая. Обычно подобные апелляции становятся публичными лишь через несколько дней после подачи. Apple объясняет свои действия тем, что новые требования ЕС нарушают целостность ее экосистемы, делают процесс адаптации слишком сложным и затратным, а также могут навредить безопасности пользователей.

Кроме того, Apple указывает на риски для конфиденциальности. Некоторые конкуренты ранее запрашивали доступ к очень личным данным пользователей, включая содержимое уведомлений и историю сохраненных Wi-Fi сетей, что даже сама Apple не может видеть.

Если Apple не выполнит требования, ей грозят штрафы до 10% от годового мирового оборота, а в крайних случаях — принудительное разделение бизнеса. Европейская комиссия настаивает на том, чтобы крупные игроки рынка открывали свои платформы, чтобы увеличить конкуренцию и дать потребителям больше выбора.