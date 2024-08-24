Наука и технологии
Опубликовано 24 августа 2024, 09:00
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Apple подала патент на кольцо с голосовым ассистентом Siri

Могут быть три версии устройства
Apple подала очередную патентную заявку на «умное» кольцо. На это раз патент самый насыщенный деталями.
Apple подала патент на кольцо с голосовым ассистентом Siri
© Appleinsider.com

В каталоге ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) появилось описание трёх вариантов использования смарт-кольца Apple. Вендор предлагает не одно кольцо для разных задач, а разные устройства с самостоятельным функционалом, хотя предусмотрена и универсальная версия.

Кольца Apple могут мониторить здоровье, включая контроль приёма лекарств, обмениваться данными с гарнитурами Vision Pro или Apple Glasses, либо с другими гаджетами Apple.

Кольцо можно будет носить на пальцах, при этом устройство может получить инерциальный измерительный блок для регистрации и распознавания жестов: пользователь сможет указывать на какие-либо устройства и управлять техникой удалённо. «Фишкой» кольца является микрофон для взаимодействия с голосовым помощником Siri, что обеспечит распознавание кольцом сложного контекста использования.