Apple подала патент на кольцо с голосовым ассистентом Siri

В каталоге ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) появилось описание трёх вариантов использования смарт-кольца Apple. Вендор предлагает не одно кольцо для разных задач, а разные устройства с самостоятельным функционалом, хотя предусмотрена и универсальная версия.

Кольца Apple могут мониторить здоровье, включая контроль приёма лекарств, обмениваться данными с гарнитурами Vision Pro или Apple Glasses, либо с другими гаджетами Apple.

Кольцо можно будет носить на пальцах, при этом устройство может получить инерциальный измерительный блок для регистрации и распознавания жестов: пользователь сможет указывать на какие-либо устройства и управлять техникой удалённо. «Фишкой» кольца является микрофон для взаимодействия с голосовым помощником Siri, что обеспечит распознавание кольцом сложного контекста использования.