Apple подала в суд на антимонопольную службу России

Речь идёт о денежных санкциях, связанных с злоупотреблением Apple доминирующим положением на рынке, говорится на сайте арбитражного суда. При этом судя по имеющимся данным, заявление со стороны купертиновцев было подано ещё 7 мая 2021 года.

Первичное предварительное заседание, на котором будет изучаться вопрос наличия оснований для рассмотрения исковых требований намечено на 21 июня. В самом же иске указано, что необходимые документы были приложены, но какие-либо детали не уточняются.

Напомним, что штраф по отношению к Apple был выписан по жалобе «Лаборатории Касперского». Российский разработчиков утверждал, что яблочная корпорация злоупотребляла своим положением на рынке.