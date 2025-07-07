Apple подала в суд на Еврокомиссию из-за штрафа в 587 млн долларов

Весной 2025 года Еврокомиссия признала, что Apple нарушила нормы Закона о цифровых рынках. Регуляторы сочли, что компания ограничивает возможности разработчиков приложений — в частности, мешает им направлять пользователей к более выгодным предложениям вне App Store.

Apple ранее заявляла о намерении оспорить это решение, и 7 июля подала официальный иск, уложившись в установленный крайний срок. В компании считают, что штраф несоразмерен и выходит за рамки требований закона. Также в Apple недовольны тем, что Еврокомиссия пытается навязать бизнес-модель, которая, по их мнению, создает путаницу у разработчиков и может повлиять на удобство пользователей.

Чтобы избежать ежедневных штрафов в размере до 5% от мирового дохода — порядка 50 миллионов евро в день, — Apple в июне изменила правила App Store для пользователей в ЕС. Были сняты ограничения, мешавшие разработчикам указывать альтернативные способы оплаты.