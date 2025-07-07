Наука и технологии
Опубликовано 07 июля 2025, 21:14
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Apple подала в суд на Еврокомиссию из-за штрафа в 587 млн долларов

Компания оспаривает решение о нарушении антимонопольных правил
Apple направила в суд Европейского союза иск против Еврокомиссии, пытаясь обжаловать антимонопольный штраф в размере 500 миллионов евро (около 587 миллионов долларов). Слушание состоится во втором по значимости суде Европы.
Apple подала в суд на Еврокомиссию из-за штрафа в 587 млн долларов

© Ferra.ru

Весной 2025 года Еврокомиссия признала, что Apple нарушила нормы Закона о цифровых рынках. Регуляторы сочли, что компания ограничивает возможности разработчиков приложений — в частности, мешает им направлять пользователей к более выгодным предложениям вне App Store.

Apple ранее заявляла о намерении оспорить это решение, и 7 июля подала официальный иск, уложившись в установленный крайний срок. В компании считают, что штраф несоразмерен и выходит за рамки требований закона. Также в Apple недовольны тем, что Еврокомиссия пытается навязать бизнес-модель, которая, по их мнению, создает путаницу у разработчиков и может повлиять на удобство пользователей.

Чтобы избежать ежедневных штрафов в размере до 5% от мирового дохода — порядка 50 миллионов евро в день, — Apple в июне изменила правила App Store для пользователей в ЕС. Были сняты ограничения, мешавшие разработчикам указывать альтернативные способы оплаты.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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