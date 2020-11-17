Наука и технологии
Сегодня 08:29
Apple подготовила iOS к закону о предустановке российского ПО
А ведь были те, кто верил, что компания “из принципа” покинет российский рынок из-за этого закона
Как стало известно, Apple все же подготовила iOS к закону о предустановке российского ПО. Таким образом, компания все же будет соблюдать российский закон, как бы ни хотелось этого отрицать многим интернет-пользователям.
Все это стало известно благодаря журналистам-энтузиастам, которые решили “покопаться” в коде бета-версии iOS 14.3. Так, специалисты 9to5Mac опубликовали небольшой материал, в котором описали найденное ими меню, показывающее пользователям аналоги стандартных приложений Apple из App Store. Оно будет демонстрироваться во время первичной настройки устройств.
Что интересно, все тот же код операционной системы показал, что показываться это меню будет не всем пользователям и лишь при первичной настройке. В описании меню говорится, что оно будет демонстрироваться лишь в некоторых странах, в связи с требованиями местного законодательства.