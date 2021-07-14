Apple подготовилась к уходу с рынка Британии из-за нежелания платить многомиллиардный штраф

На этот же раз иск такого патентного тролля может привести к уходу Apple с британского рынка, пишет CNews. Связано это с тем, что компания Optis Cellular Technology обвиняет яблочную корпорацию в нежелании платить лицензионные сборы.

В итоге в досудебном порядке от Apple требовали 7 млрд долларов, но когда компания отказалась платить эту сумму, был подан иск в суд. В свою очередь Верховный суд страны встал на сторону истца.

Представители Apple уже намекнули, что если размер штрафа, назначенный судьёй, будет нецелесообразен, то IT-гигант просто покинет территорию страны. А жители Великобритании останутся без её гаджетов.

Слушания, на которых сумма взыскания будет определена, пройдут уже скоро — в 2022 году.