Apple подтвердила, что Samsung будет поставлять чипы с завода в Техасе

Представитель Samsung отказался от комментариев по этому вопросу.

Это заявление прозвучало на фоне объявления Apple о планах увеличить инвестиции в США на 100 миллиардов долларов, что доведёт общую сумму вложений в страну до 600 миллиардов долларов в течение ближайших четырёх лет.

Ранее Tesla заключила контракт с Samsung на сумму 16,5 миллиарда долларов для поставок чипов. Глава Tesla, Илон Маск, сообщил, что новая фабрика Samsung в Техасе будет производить для компании следующий поколение чипа AI6.