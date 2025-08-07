Apple подтвердила, что Samsung будет поставлять чипы с завода в Техасе

Опубликовано 07 августа 2025, 22:311 мин.
Apple подтвердила, что Samsung будет поставлять чипы с завода в ТехасеSamsung обеспечит чипами Apple и Tesla из США
Apple объявила, что Samsung Electronics будет поставлять чипы, произведённые на заводе компании в Техасе, для продукции Apple, включая iPhone. В заявлении компании уточнили, что эти чипы будут оптимизированы по энергопотреблению и производительности для техники Apple.
© Ferra.ru
Представитель Samsung отказался от комментариев по этому вопросу.
Это заявление прозвучало на фоне объявления Apple о планах увеличить инвестиции в США на 100 миллиардов долларов, что доведёт общую сумму вложений в страну до 600 миллиардов долларов в течение ближайших четырёх лет.
Ранее Tesla заключила контракт с Samsung на сумму 16,5 миллиарда долларов для поставок чипов. Глава Tesla, Илон Маск, сообщил, что новая фабрика Samsung в Техасе будет производить для компании следующий поколение чипа AI6.