Наука и технологии
Сегодня в 09:40
Apple подтвердила разработку Android-приложения для своих меток AirTagИ уже сейчас выпустило обновление для девайса
Купертиновцы выпустили апдейт для недавно вышедших AirTag. Теперь злоумышленникам сложнее следить за другим человеком с помощью девайса.
Вместе с тем компания также объявила, что прямо сейчас она занимается разработкой Android-приложения для своих меток. С его помощью люди также смогут понять, что кто-то незаметно подложил им AirTag.
Релиз софта ожидается до конца 2021 года, сообщает CNET.
Отметим, что свежее обновление уменьшит время до начала «тревоги» в случае, если метка будет находиться вдали от владельца. Если раньше это происходило через три дня после «разрыва», то сейчас это случится в промежутке от 8 до 24 часов. Время подачи сигнала будет случайным.
Что интересно, обновление обязательно к установке — оно загрузится на AirTag при первом же подключении к iPhone.