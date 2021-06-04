Вместе с тем компания также объявила, что прямо сейчас она занимается разработкой Android-приложения для своих меток. С его помощью люди также смогут понять, что кто-то незаметно подложил им AirTag.

Релиз софта ожидается до конца 2021 года, сообщает CNET.

Отметим, что свежее обновление уменьшит время до начала «тревоги» в случае, если метка будет находиться вдали от владельца. Если раньше это происходило через три дня после «разрыва», то сейчас это случится в промежутке от 8 до 24 часов. Время подачи сигнала будет случайным.

Что интересно, обновление обязательно к установке — оно загрузится на AirTag при первом же подключении к iPhone.