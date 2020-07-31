Apple подтвердила задержку iPhone 12

Об этом в рамках конференции сообщил финансовый директор компании Лука Маэстри. Причем отмечается, что задержка продлится не день и даже не неделю, а более. ”Как вы знаете, в прошлом году мы начали продавать iPhone в конце сентября. В этом году мы ожидаем, что поставки задержатся на несколько недель”, - поделился Лука Маэстри.

Таким образом, серию iPhone 12 могут выпустить как в октябре, так и в ноябре текущего года. Что касается точной даты презентации, ее представители компании огласят позднее.