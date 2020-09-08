Apple показала, как будет выглядеть ее первый магазин на воде

По словам представителей яблочной компании, созданная ими конструкция является первой в своем роде. Также, в самом зале Apple Store, кроме витрин установлен огромный экран для презентаций. Имеется также отдельно выделенная зона отдыха, в которой в будущем будут проводится различные мероприятия.