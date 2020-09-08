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Apple показала, как будет выглядеть ее первый магазин на воде
А также рассказала о его особенностях
Apple показала, как будет выглядеть ее первый магазин на воде. Располагается новая площадка компании в Marina Bay Sands в Сингапуре. Стоит отметить, что это уже третий магазин бренда в стране.
Открытие новой торговой площадки состоится уже совсем скоро — 10 сентября 2020 года. Получившаяся огромная сфера, внутри которой и расположился магазин, состоится из 114 отдельных стеклянных панелей, которые в свою очередь удерживаются десятью опорами.
По словам представителей яблочной компании, созданная ими конструкция является первой в своем роде. Также, в самом зале Apple Store, кроме витрин установлен огромный экран для презентаций. Имеется также отдельно выделенная зона отдыха, в которой в будущем будут проводится различные мероприятия.
Отметим, что ключевой особенностью нового магазина Apple Marina Bay Sands называются 148 уникальных сотрудника, которые в общей сложности говорят на 23 различных языках нашей планеты.