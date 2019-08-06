Apple показала работу банковской карты Apple Card на видео

Как оказалось ранее, пользовательское соглашение для банковской карты Apple Card запрещает пользователям покупать её помощью криптовалюту и лотерейные билеты, делать ставки на скачки, а также производить джейлбрейк своих iPhone.

В августе запуск карты Apple Card ожидается в США. Когда она появится в России, пока неизвестно.