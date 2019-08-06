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Apple показала работу банковской карты Apple Card на видео

Запуск карточки совсем скоро

Компания Apple опубликовала на своём официальном канале Youtube видеоролики, демонстрирующие работу фирменной банковской карты Apple Card.

Ролики показывают возможности карты и её настройки.

Как оказалось ранее, пользовательское соглашение для банковской карты Apple Card запрещает пользователям покупать её помощью криптовалюту и лотерейные билеты, делать ставки на скачки, а также производить джейлбрейк своих iPhone.

В августе запуск карты Apple Card ожидается в США. Когда она появится в России, пока неизвестно.

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