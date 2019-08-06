Apple показала работу банковской карты Apple Card на видео

Компания Apple опубликовала на своём официальном канале Youtube видеоролики, демонстрирующие работу фирменной банковской карты Apple Card.
Ролики показывают возможности карты и её настройки.
Как оказалось ранее, пользовательское соглашение для банковской карты Apple Card запрещает пользователям покупать её помощью криптовалюту и лотерейные билеты, делать ставки на скачки, а также производить джейлбрейк своих iPhone.
В августе запуск карты Apple Card ожидается в США. Когда она появится в России, пока неизвестно.