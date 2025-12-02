Apple покинет глава отдела разработки ИИ

Теперь Субраманья будет подчиняться непосредственно Крейгу Федериги, старшему вице-президенту по разработке программного обеспечения. В его обязанности будет входить контроль за разработкой базовых ИИ-моделей, проведение исследований в области машинного обучения и решение вопросов безопасности и оценки нейросетей. Сабих Хан, главный операционный директор, и Эдди Кью, руководитель отдела услуг, будут руководить командами, которые занимаются инфраструктурой искусственного интеллекта и операциями с данными.

Эти изменения произошли на фоне задержки запуска обновлённой Siri: релиз был перенесён с конца 2024 года по весну 2026 года. По словам инсайдеров отрасли, эта задержка привела к значительному оттоку специалистов по ИИ, что побудило Apple начать переговоры с Google о возможном сотрудничестве для доработки новой Siri.