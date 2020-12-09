Наука и технологии
Сегодня 15:45
Apple покинул глава разработки беспилотного авто
На его место пришёл экс-глава отдела ИИ
Apple, видимо, решила сменить вектор развития своего проекта беспилотного авто. Для этого на место прежнего главы данного направления, Боба Мэнсфилда, пришёл Джон Джаннандреа. Ранее он возглавлял отдел, работающий над машинным обучением и искусственным интеллектом.
Яблочная компания в последнее время сосредоточилась на разработке технологий автономного вождения, сообщает Bloomberg. До этого долгое время Apple пыталась вывести на рынок собственный автомобиль с её использованием. Сейчас же, по всей видимости, приоритет был отдан на лицензировании собственных наработок сторонним компаниям.
Напомним, что в Apple тестированием автопилота занимаются ещё с 2014 года. Первые слухи утверждали, что финальный продукт поступит в продажу в 2020 году. Но, видимо, из-за смены вектора внутри компании, выход автопилота от Apple был перенесён на более поздний срок.