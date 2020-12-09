Apple покинул глава разработки беспилотного авто

Яблочная компания в последнее время сосредоточилась на разработке технологий автономного вождения, сообщает Bloomberg. До этого долгое время Apple пыталась вывести на рынок собственный автомобиль с её использованием. Сейчас же, по всей видимости, приоритет был отдан на лицензировании собственных наработок сторонним компаниям.

Напомним, что в Apple тестированием автопилота занимаются ещё с 2014 года. Первые слухи утверждали, что финальный продукт поступит в продажу в 2020 году. Но, видимо, из-за смены вектора внутри компании, выход автопилота от Apple был перенесён на более поздний срок.