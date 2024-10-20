Apple покинул ключевой менеджер — руководитель по рекрутингу и подбору персонала

Официально уход Геринга связан с желанием работать в инвестиционной компании Citadel. Там он займёт вакантную должность директора по персоналу. По словам осведомлённых источников, на которых ссылается Bloomberg, сам Геринг якобы говорит, что его переход позволит быть ближе к семье, проживающей на Восточном побережье.

Однако Марк Гурман из Bloomberg, опираясь на те же источники, считает, что уход Геринга связан с вялотекущим конфликтом между ним и его непосредственным руководителем, «бизнес-леди, подчиняющейся напрямую Тиму Куку», директором по персоналу Кэрол Сёрфейс. Якобы Геринг категорически не согласен с её подходом к найму сотрудников и стилем управления, из-за чего Apple потеряла роль ключевого и развивающегося игрока рынка.

Но самое интересное, что Геринг уходит не из под управления и влияния Сёрфейс, а вслед за ней: его руководитель также ушла из Apple всего через полтора года на должности директора по персоналу.