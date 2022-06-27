Apple получает почти 2 тысячи долларов прибыли всего за секунду. Google и Microsoft ушли недалеко

Так, лидером в данной подборке является Apple. Купертиновцы умудряются получать прибыль размером в 1752 доллара ежесекундно. На втором месте расположилась Microsoft с 1244 долларами в секунду.

Замыкает тройку лидеров Alphabet, которой в том числе принадлежит Google. Ей удаётся зарабатывать по 1089 долларов в секунду.

При этом такие, казалось бы, техногиганты как Facebook и Amazon демонстрируют куда меньшую прибыль с суммами в 586 и 367 долларов соответственно.

В Tipalti добавили в список также такие компании, как HP, NVIDIA, Netflix, eBay, Tesla и Uber. Их показатели вы можете найти по ссылке.