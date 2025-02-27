Наука и технологии
Опубликовано 27 февраля 2025, 22:40
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Apple получит штраф во Франции за инструмент контроля конфиденциальности

App Tracking Transparency
Apple может столкнуться с антимонопольным штрафом во Франции, поскольку местный регулятор готовится вынести решение по поводу инструмента контроля конфиденциальности компании. Речь идет о функции App Tracking Transparency (ATT), которая позволяет пользователям iPhone выбирать, какие приложения могут отслеживать их действия. Эта опция дает возможность онлайн-рекламодателям, более точно таргетировать рекламу.
Apple получит штраф во Франции за инструмент контроля конфиденциальности
© Andy Wang

Однако инструмент ATT вызвал недовольство цифровых рекламных компаний и разработчиков мобильных игр, которые утверждают, что его внедрение сделало рекламу на платформах Apple более дорогой и сложной. Французский антимонопольный орган еще в 2023 году заявил, что рассматривает возможность обвинить Apple в злоупотреблении своим доминирующим положением, устанавливая дискриминационные и непрозрачные условия для использования пользовательских данных в рекламных целях.

Ожидается, что решение будет принято в следующем месяце. Регулятор, вероятно, потребует от Apple прекратить антиконкурентную практику и наложит штраф. Этот случай может стать первым в истории, когда ATT подвергнется антимонопольному запрету. Максимальный размер штрафа во Франции может составить до 10% от годового глобального дохода компании.

Apple уже заявила, что придерживается высоких стандартов конфиденциальности в отношении своей рекламной деятельности, подчеркивая, что ранее получала поддержку французского регулятора в вопросах защиты данных.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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