Apple получит штраф во Франции за инструмент контроля конфиденциальности

Однако инструмент ATT вызвал недовольство цифровых рекламных компаний и разработчиков мобильных игр, которые утверждают, что его внедрение сделало рекламу на платформах Apple более дорогой и сложной. Французский антимонопольный орган еще в 2023 году заявил, что рассматривает возможность обвинить Apple в злоупотреблении своим доминирующим положением, устанавливая дискриминационные и непрозрачные условия для использования пользовательских данных в рекламных целях.

Ожидается, что решение будет принято в следующем месяце. Регулятор, вероятно, потребует от Apple прекратить антиконкурентную практику и наложит штраф. Этот случай может стать первым в истории, когда ATT подвергнется антимонопольному запрету. Максимальный размер штрафа во Франции может составить до 10% от годового глобального дохода компании.

Apple уже заявила, что придерживается высоких стандартов конфиденциальности в отношении своей рекламной деятельности, подчеркивая, что ранее получала поддержку французского регулятора в вопросах защиты данных.