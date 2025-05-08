Apple попросила приостановить решение суда об изменении правил App Store

Речь идет о решении судьи Ивонн Гонсалес Роджерс, которое касается дела с разработчиком Fortnite — Epic Games. Судья сочла, что Apple нарушила закон штата Калифорния, ограничив возможности разработчиков. При этом федеральные антимонопольные законы, по мнению суда, нарушены не были.

Apple утверждает, что она исполнила предписание 2021 года, позволив указывать ссылки на внешние сайты, но при этом ввела новую комиссию в размере 27% и установила правила по оформлению таких ссылок. Epic и другие разработчики сочли это ограничением и подали жалобы.

Суд в итоге постановил, что Apple сознательно не выполнила предыдущие требования, и передал дело федеральным прокурорам для возможного рассмотрения как неуважение к суду. Apple, в свою очередь, называет новые ограничения несправедливыми и необоснованными.

Если Apple удастся добиться приостановки исполнения решения, разработчикам вроде Amazon и Spotify, которые уже внесли изменения в свои приложения, возможно, придется их откатить.