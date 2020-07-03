Apple попытается сделать из iPhone замену паспорту

”Система, реализующая подтверждение заявки на идентификацию, включает в себя вычислительные мощности, обрабатывающие информацию для идентификации пользователя устройства. Проверенная заявка утверждается на основе информации от обособленного сервера проверки подлинности, после чего подтвержденный идентификатор отсылается к конкретному устройству”, - говорится в тексте патента.

Отметим, что в качестве паспорта также может выступать Apple Watch, MacBook и даже Apple HomePod. Когда именно технологический гигант начнет реализовывать описанное в патенте - все еще неизвестно.