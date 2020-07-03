Apple попытается сделать из iPhone замену паспорту
Что интересно, подобная инициатива вполне сходится с недавним заявлением яблочной компании о том, что она намерена со временем избавить водителей от автомобильных ключей, также при помощи собственного смартфона. Называется новая пачка патентных заявок просто - “Предоставление подтвержденных данных о личности пользователя”. В них описывается то, как с помощью устройств Apple можно будет записать, передать и подтвердить личный идентификатор каждого пользователя.
”Система, реализующая подтверждение заявки на идентификацию, включает в себя вычислительные мощности, обрабатывающие информацию для идентификации пользователя устройства. Проверенная заявка утверждается на основе информации от обособленного сервера проверки подлинности, после чего подтвержденный идентификатор отсылается к конкретному устройству”, - говорится в тексте патента.
Отметим, что в качестве паспорта также может выступать Apple Watch, MacBook и даже Apple HomePod. Когда именно технологический гигант начнет реализовывать описанное в патенте - все еще неизвестно.