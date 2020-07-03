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Apple попытается сделать из iPhone замену паспорту

А также из Apple Watch, MacBook и прочих устройств компании
В сети появилась крайне интересная информация о свежем патенте компании Apple, на основе которого можно выдвинуть предположение о том, компания попытается сделать из iPhone замену паспорту.

Что интересно, подобная инициатива вполне сходится с недавним заявлением яблочной компании о том, что она намерена со временем избавить водителей от автомобильных ключей, также при помощи собственного смартфона. Называется новая пачка патентных заявок просто - “Предоставление подтвержденных данных о личности пользователя”. В них описывается то, как с помощью устройств Apple можно будет записать, передать и подтвердить личный идентификатор каждого пользователя.

Изображение, взятое из патента Apple

”Система, реализующая подтверждение заявки на идентификацию, включает в себя вычислительные мощности, обрабатывающие информацию для идентификации пользователя устройства. Проверенная заявка утверждается на основе информации от обособленного сервера проверки подлинности, после чего подтвержденный идентификатор отсылается к конкретному устройству”, - говорится в тексте патента.

Отметим, что в качестве паспорта также может выступать Apple Watch, MacBook и даже Apple HomePod. Когда именно технологический гигант начнет реализовывать описанное в патенте - все еще неизвестно.

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