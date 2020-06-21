Apple попытается сделать из ТВ-приставки игровую консоль

По крайней мере именно это следует из слов интернет-инсайдера под ником Jioriku, который опубликовал соответствующий пост в своем личном Twitter-аккаунте. Также он добавил, что произойти это должно уже в самое ближайшее время, а в качестве “основы” для Apple TV 6 послужит фирменный процессор A12X Bionic и новый геймпад, для управления в играх.

Напомним, что именно в рамках завтрашней WWDC 2020 ожидаются все основные анонсы компании, в число которых, помимо новой Apple TV, также входят обновления iOS (а возможно начиная с завтра iPhone OS), iPad OS, macOS и совершенно новый iMac 2020 в дизайне Pro Display XDR.