Apple попыталась оспорить российский штраф за монополизм, но не смогла

В 2019 году Apple удалила из App Store приложение Kaspersky Safe Kids (KSK) для родительского контроля за доступом детей в интернет. Apple потребовала удалить из приложения функции родительского контроля, после того как опубликовала в App Store свой продукт — Apple Screen Time.

И когда ФАС завела дело и довела его до суда с обвинением компании в нарушении антимонопольного законодательства, в августе 2020 года Apple была оштрафована на 1 млрд рублей. Одним из требований ФАС был отказ от правил App Store, позволяющих Apple отклонять сторонние продукты от публикации в магазине приложений. Apple пыталась обжаловать это решение, но безуспешно, и когда подошли сроки погашения штрафа, компания выплатила 906 млн рублей, чтобы избежать удвоения суммы.

В январе 2023 года ФАС снова оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей за политику навязывания своей платёжной системы Apple Pay разработчикам приложений для iOS, но и это решение корпорация также безуспешно попыталась оспорить — аппеляцию отклонил Верховный суд.