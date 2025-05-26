Apple попыталась оспорить требования Техаса о проверке возраста в App Store

Опубликовано 26 мая 2025, 04:301 мин.
Apple попыталась оспорить требования Техаса о проверке возраста в App StoreГлава компании пытался надавить на власти штата
Стало известно, что генеральный директор Apple Тим Кук общался с губернатором Техаса Грегом Эбботтом по поводу законопроекта «Об ответственности App Store», который предполагает проверку возраста пользователей iPhone, регистрирующихся в сервисе. Этот законопроект связан с другим — о запрете регистрироваться в соцсетях лицам младше 18 лет.
Кук потребовал внести изменения или наложить вето на законопроект, касающийся App Store, чтобы не нарушать частную жизнь пользователей. Однако законопроект уже прошёл через законодательное собрание, что позволит отменить вето губернатора, хотя источники гооврят, что Эбботт этого не сделает.
Apple лоббировала законопроект и даже распространяла информацию, что закон поддерживает порносайты. Компания утверждает, что закон угрожает частной жизни пользователей, так как приложения должны будут хранить личную информацию каждого жителя Техаса. По словам Кука в одном из интервью, Apple стремится помочь в повышении безопасности детей в Интернете, однако считает, что данный закон может негативно повлиять на пользователей.