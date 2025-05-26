Apple попыталась оспорить требования Техаса о проверке возраста в App Store

Кук потребовал внести изменения или наложить вето на законопроект, касающийся App Store, чтобы не нарушать частную жизнь пользователей. Однако законопроект уже прошёл через законодательное собрание, что позволит отменить вето губернатора, хотя источники гооврят, что Эбботт этого не сделает.

Apple лоббировала законопроект и даже распространяла информацию, что закон поддерживает порносайты. Компания утверждает, что закон угрожает частной жизни пользователей, так как приложения должны будут хранить личную информацию каждого жителя Техаса. По словам Кука в одном из интервью, Apple стремится помочь в повышении безопасности детей в Интернете, однако считает, что данный закон может негативно повлиять на пользователей.